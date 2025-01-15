ОПЕК прогнозує зростання попиту на нафту у 2026 році

ОПЕК прогнозує черговий рік сталого зростання попиту на нафту, головним чином за рахунок Індії та Китаю, у своєму першому детальному огляді на 2026 рік. Про це пише Yahoo.

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Попит на нафту

Світове споживання нафти збільшиться на «солідні» 1,4 мільйона барелів на день у 2026 році, що відповідає очікуваному темпу зростання цього року та перевищує прогнозоване зростання постачання, заявила Організація країн-експортерів нафти у щомісячному звіті у середу.

Теоретично, це має дозволити Саудівській Аравії та її партнерам з ОПЕК+ відновити зупинене виробництво, зрештою відновивши близько 2 мільйонів барелів на день протягом наступних двох років. Проте оптимістичний прогноз картелю підривається ознаками послаблення економічного зростання у Китаї.

Секретаріат ОПЕК у Відні розпочав 2024 рік із набагато сильнішими оцінками, ніж решта галузі, які він був змушений знизити на 47% протягом шести послідовних щомісячних переглядів.

ОПЕК+ обмежує постачання останніх років у спробі підтримати ціни. Нині коаліція планує почати поступово збільшувати видобуток щомісячними траншами по 120 000 барелів на день з квітня, але, ймовірно, розгляне питання про те, чи варто слідувати цьому плану на початку березня.

Спостерігачі за ринком, такі як Міжнародне енергетичне агентство, JPMorgan і Citigroup, прогнозують цьогорічний глобальний надлишок, навіть якщо ОПЕК+ відмовиться від планів збільшувати видобуток.

Проте нові санкції США проти росії та перспектива нових обмежень від нової адміністрації Трампа, спрямованих на Іран, можуть змінити ситуацію. МЕА заявило раніше в середу, що ОПЕК+ може мати можливість наростити виробництво, якщо такі порушення в постачаннях будуть досить відчутними.

Ключові члени ОПЕК+, які складають Спільний міністерський наглядовий комітет, проведуть онлайн-сесію для огляду ринків 3 лютого, перш ніж остаточно затвердять плани на другий квартал наступних тижнів.