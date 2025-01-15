Француженка переказала 830 тисяч євро фейковому Бреду Пітту

У Франції 53-річна жінка відправила 830 тисяч євро шахраєві, який вдавав з себе відомого голлівудського актора Бреда Пітта, використовуючи штучний інтелект. Довірлива жінка вважала, що перебуває в стосунках з зіркою і перерахувала гроші на нібито його лікування від раку. Про це повідомляє The Guardian.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Француженка подала скаргу в поліцію на шахрайство. За її словами, вона півтора року спілкувалася з фейковим актором.

Знайомство з «зіркою»

Все почалося у лютому 2023 року, коли Анна, яка була одружена з багатим підприємцем, приєдналася до Instagram, щоб поділитися фотографіями з гірськолижного відпочинку у французьких Альпах.

Коли вона повернулася додому, з нею в соціальній мережі зв’язався хтось, видаючи себе за Джейн Пітт, матір актора, яка почала з нею спілкуватися і сказала, що вона підійде для її сина.

Потім на зв’язок вийшов чоловік, який назвався Бредом Піттом. Він розповів, що його мати розповіла про неї.

«Я хотів би дізнатися про вас більше. Але я хотів би знати, чи працюєте ви в ЗМІ, оскільки я захищаю своє приватне життя», — написав він у соцмережі.

Анна, яка сказала, що не має особливого розуміння в соціальних мережах, витратила півтора року на спілкування з людиною, яку вона вважала Піттом.

Фейковий актор використовував підроблені облікові записи в соціальних мережах і WhatsApp, а також штучний інтелект для створення зображень. Він надсилав їй селфі, вірші та пісні.

Вони спілкувалися кожен день. Зрештою вона закохалася в фейкового Бреда Пітта, а її реальний шлюб розпався.

«Я була закохана в чоловіка, з яким балакала. Він знав, як розмовляти з жінкою», — розповіла Анна.

Крім того, шахрай надсилав дорогі подарунки — прикраси й сумки. Але, щоб отримати їх, жінка повинна була сплатити понад 5 000 євро для проходження митного контролю.

Пізніше «Бред Пітт» сказав, що йому необхідне термінове лікування — нібито в нього виявили рак нирки, а його рахунки заблоковані через судову справу з колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

Довірлива жінка витратила сотні тисяч євро на «операції», а «Пітт» надсилав їй фотографії з лікарні.

Француженка почала підозрювати, що щось не так, коли побачила в ЗМІ фото справжнього актора з його дівчиною Інес де Рамон. Проте шахрай переконував Анну, що зустрічається саме з нею.

Потім, коли вона знову побачила фото актора з його дівчиною, то зрозуміла, що її ошукали. Але на той момент жінка вже встигла переказати фейковому ловеласу 830 тисяч євро.

За даними французького видання Voici, телеканал TF1, який у своїй програмі розповів історію Енн, змушений був видалити випуск через хейт на жінку. В мережі її розкритикували та засміяли.

Зараз Анна перебуває у лікарні через серйозну депресію.