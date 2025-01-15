НБУ пропонує оновити вимоги до управління проблемними активами в банках

Нацбанк пропонує оновити вимоги до організації процесу управління проблемними активами в банках, враховуючи європейські банківські практики та посилюючи контрольні функції. Про це повідомив Нацбанк .

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Що відомо

Запропоновані зміни передбачають посилення контрольних функцій другої лінії захисту відповідно до європейських банківських практик та посилення вимог до ради банку щодо контролю за врегулюванням конфлікту інтересів.

Зокрема, регулятор планує підвищити ефективність управління проблемними активами через посилення ролі системи управління ризиками на основі моделі трьох ліній захисту.

У системно важливих банках України в процесі управління проблемними активами необхідне забезпечення належного рівня незалежності головного ризик-менеджера.

Регулятор приймає зауваження та пропозиції до проєкту постанови правління Національного банку України «Про внесення змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України» до 24 січня 2025 року.