В НБУ назвали, яких банкнот найбільше в обігу (інфографіка)

За 2024 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 7,6% (або на 58 млрд гривень) та станом на 1 січня 2025 року становила 822,4 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Темпи зростання готівки в обігу минулого року залишалися помірними та перебували на рівні 2023 року, що свідчить про адаптацію громадян та бізнесу до реалій повномасштабної війни.

Готівковий обіг станом на 1 січня 2025 року

У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 814,3 млрд гривень, а також 14,8 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,96 млрд гривень.

На одного жителя України на початок цього року припадало: 63 банкноти і 186 платіжних розмінних та обігових монет (станом на 01 січня 2024 року — 66 та 177 шт. відповідно).

Яких банкнот найбільше в обігу

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет — номіналом 10 копійок (27,3% та 27,8% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет — номіналом 10 гривень (4,4% та 1,8% від загальної кількості в обігу відповідно).

Динаміка обсягів монет в обігу свідчить, що найбільший темп приросту у 2024 році припадає на монети номіналом 5 і 10 гривень. Їх кількість в обігу зросла на 27% та 33% відповідно порівняно з початком 2024 року.

Така тенденція пояснюється тим, що НБУ здійснює поступове вилучення з обігу банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх відповідними монети, які здатні перебувати в обігу значно довший час.

Найбільше за минулий рік у готівковому обігу скоротилася кількість монет номіналом 25 копійок, їх стало менше на 0,1% порівняно з початком 2024 року, що зумовлено вилученням цих неплатіжних монет з обігу.

Також динаміка обсягів банкнот в обігу за 2024 рік свідчить про сталий попит на банкноти номіналом 1 000 гривень, що є одним із наслідків повномасштабного вторгнення, адже через війну люди віддають перевагу вищим номіналам банкнот для зберігання заощаджень.

Які банкноти вилучають

Водночас серед банкнот, якими підкріплюється готівковий обіг, найбільше скорочення кількості припадає на банкноти номіналом 200 гривень, кількість яких в обігу торік зменшилася на 24,5% (зокрема внаслідок активного заміщення їх банкнотами номіналом 1 000 гривень та початком поступового вилучення старих зразків цього номіналу з обігу).