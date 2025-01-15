Переказуйте кошти з українських банкiв на польськi картки та рахунки з Payex24

Ми з радістю представляємо нові напрямки на нашому криптообміннику Payex24 ! Тепер ви маєте можливість швидко і безпечно переказувати кошти з українських банків на польські картки, банківські рахунки або за допомогою системи BLIK. Ця функція стане ідеальним рішенням для тих, хто потребує швидких фінансових переказів між двома країнами.

Що ми пропонуємо?

Payex24 — це надійний сервіс для обміну коштів, який об'єднує зручність, прозорість і вигідні умови. Завдяки нашій платформі ви можете:

Переказувати гривні на польські злоті в кілька простих кроків.

Обирати спосіб отримання коштів: на банківську картку, рахунок чи через систему BLIK.

Використовувати сервіс із мінімальними комісіями та високою швидкістю виконання операцій.

Як скористатися послугою?

Оберіть напрямок переказу: Вкажіть, з якого банку або картки ви хочете надіслати кошти, та оберіть бажаний спосіб отримання у Польщі. Здійсніть переказ: Дотримуйтесь простих інструкцій, які ми надамо, щоб завершити операцію. Отримайте кошти: Після успішної транзакції гроші буде доставлено у найкоротший строк.

Кому буде корисна ця послуга?

Ті, хто підтримує рідних та друзів у Польщі.

Люди, які працюють або навчаються за кордоном.

Бізнес, який потребує регулярних фінансових переказів між Україною та Польщею.

Ми завжди поруч!

Наша служба підтримки готова відповісти на ваші запитання та допомогти у вирішенні будь-яких ситуацій. Ми прагнемо, щоб використання Payex24 було для вас не просто зручним, а й приємним досвідом.

Спробуйте нові можливості з Payex24 вже сьогодні та переконайтеся у перевагах нашого сервісу! Ваші кошти — у надійних руках.