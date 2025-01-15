Банки профінансували відновлення енергетики на 10 млрд

Банки за червень — грудень 2024 року отримали 3495 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 72,8 млрд грн та розпочали фінансування проєктів (надали кредити та відкрили ліміти) на суму 10,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Що відомо

За даними опитування 20 банків про кредитування проєктів бізнесу з відновлення енергетичної інфраструктури, обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на початок січня становить 6,6 млрд грн.

Зокрема, за даними опитування в грудні:

отримано 261 заявку від бізнесу на суму 4,3 млрд грн;

схвалено 150 заявок на суму 2,5 млрд грн;

кількість наданих кредитів порівняно з опитуванням у листопаді збільшилася на 198 із загальним обсягом 2,2 млрд грн.

Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 470 мВт в у 21 області країни.

Кредитування населення

Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж грудня громадянам надано 594 кредити на енергетичні потреби на суму 110 млн грн, а загалом із червня — 5270 кредитів на суму 657 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 567 млн грн.