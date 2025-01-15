Верховна Рада ухвалила внесені президентом Володимиром Зеленським проєкти закону про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив перший заступник керівника Податкового Комітету
15 січня 2025, 12:38
В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації до 9 травня
Верховна Рада ухвалила внесені президентом Володимиром Зеленським проєкти закону про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив перший заступник керівника Податкового Комітету
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Деталі
«За» проєкт закону № 12404 про чергове продовження строку дії воєнного стану в Україні проголосували 315 народних депутатів, за № 12405 — про продовження проведення загальної мобілізації — 310.
Воєнний стан та мобілізацію продовжать з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
Джерело: Мінфін
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