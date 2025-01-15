У середу на готівковому ринку курс долара в покупці додав 5 копійок, а у продажу втратив 5 копійок. Євро додало 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу.
15 січня 2025, 10:40
Курс валют на 15 січня: долар у банках додав п'ять копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро додало 9 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,25−42,90 грн. Євро купують за 43,32 грн, а продають за 44,17 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,85−42,90, євро — 44,09−44,30 грн.
Міжбанк відкрився в діапазоні 42,26−42,29 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 43,55−43,57 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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