Курс валют на 15 січня: долар у банках додав п'ять копійок

У середу на готівковому ринку курс долара в покупці додав 5 копійок, а у продажу втратив 5 копійок. Євро додало 5 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро додало 9 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,25−42,90 грн. Євро купують за 43,32 грн, а продають за 44,17 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,85−42,90, євро — 44,09−44,30 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 42,26−42,29 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 43,55−43,57 грн/євро.

Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, що допомагає вигідно обмінювати валюту