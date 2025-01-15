За рік кількість неповернень українців додому зросла втричі — Опендатабот

30,11 млн разів громадян перетнули кордони держави у 2024 році за даними Адміністрації державної прикордонної служби України. 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад — близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі. Про це йдеться в даних Опендатабот.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Статистика

2% українців, що виїжджали торік, не повернулися до України — 443 тис. Це у 3,3 раза більше, аніж у 2023 році — тоді різниця між виїхавшими та тими, хто повернувся, склала лише 134 тис. У 2024 році найбільше людей загубилося у червні — 194 тис.

Лише 3 місяці торік мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Серед них квітень — +58 тис., липень — +23 тис. та серпень — +89 тис.

Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни, за офіційними даними Держприкордонслужби. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню — тобто з 2011 по 2021 рік (3.3 млн).

Варто зауважити, що дані Прикордонної служби України відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційний пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.

Нагадаємо

4,2 мільйони українців мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу станом на 31 серпня 2024 року, за офіційнимиданими ЄС. 60% від загальної кількості наших біженців прихистили разом у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.).