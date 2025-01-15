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15 січня 2025, 10:26

За рік кількість неповернень українців додому зросла втричі — Опендатабот

30,11 млн разів громадян перетнули кордони держави у 2024 році за даними Адміністрації державної прикордонної служби України. 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад — близько півмільйони громадян. За рік кількість неповернень українців додому виросла втричі. Про це йдеться в даних Опендатабот.

30,11 млн разів громадян перетнули кордони держави у 2024 році за даними Адміністрації державної прикордонної служби України. 2% з тих, хто виїхав, не повернулися назад — близько півмільйони громадян.
Фото: depositphotos

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Статистика

2% українців, що виїжджали торік, не повернулися до України — 443 тис. Це у 3,3 раза більше, аніж у 2023 році — тоді різниця між виїхавшими та тими, хто повернувся, склала лише 134 тис. У 2024 році найбільше людей загубилося у червні — 194 тис.

Лише 3 місяці торік мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Серед них квітень — +58 тис., липень — +23 тис. та серпень — +89 тис.

Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни, за офіційними даними Держприкордонслужби. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню — тобто з 2011 по 2021 рік (3.3 млн).

Варто зауважити, що дані Прикордонної служби України відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційний пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.

Нагадаємо

4,2 мільйони українців мали статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу станом на 31 серпня 2024 року, за офіційнимиданими ЄС. 60% від загальної кількості наших біженців прихистили разом у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 тис.) та Чехії (376 тис.).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+45
Андрій М***к
Андрій М***к
15 січня 2025, 10:36
#
А скільки іще поза межами КПП пройшли
+
+104
SamBB
SamBB
15 січня 2025, 10:46
#
Потужно!потрібно ще пару трійку додаткових міністерств створити по даному питанні…
+
+45
Rubi0
Rubi0
15 січня 2025, 11:05
#
Это как половина Эстонии встала б и выехала)) ну или население Ивана Франковска с Тернополем вместе взятые, там как раз 450−500 тыс от силы. Верной дорогой идет страна.
+
+45
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 січня 2025, 11:14
#
Ну так, а что вы хотели? Это нормально, надо еще «секторально» узнать о причинах. вот тогда будет полная картина…
Вспоминаю, как один «патриот» на этом форуме писал — …езжайте без вас будет лучше… Ну вот и наступит «покращення» для всех «патриотов».
+
+45
Павел Еникеев
Павел Еникеев
15 січня 2025, 11:28
#
Гражданские потери намного больше военных. И это дети и женщины — как раз то что отвечает за будущую демографическую картину. Интересно какая цифра нелегальных беглецов призывников.

+
+15
TAN72
TAN72
15 січня 2025, 11:40
#
Так этого и добиваются, уже везде новоселье встречают с менорами
+
0
financialGenius
financialGenius
15 січня 2025, 13:00
#
К этой цифре спокойно добавляйте людей из оккупированных территории — Мариуполь брошенные люди пол миллиона , Мелитополь , Бердянск , сколько с Херсона выехало когда был под окупацией ну и т. д. Думаю спокойно прибавляйте демографическую пртерю в миллион людей … но смотря на действия потужных — они еще не понимают какие проблемы будут с демографией после окончания войны , а из этого последуют налоговые не дополучения в бюджет … за стимуляцию возвращения народа в Украину пока вообще никто не думает … Тех денег которые идут на программы разные хватило бы на жилье каждой семье при возвращению , НО на сейчас никто даже не заикаться о хоть какойто компенсации населению которое с оккупированных территории и разрушено жилье там …
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