Dogen б’є рекорди: Чи зможе токен перевершити TRX та XRP

Нова криптовалюта за ціною лише $0.0017 побила рекорди передпродажів, привернувши увагу інвесторів з усього світу. Цей несподіваний сплеск викликає запитання: чи зможе цей молодий токен обійти таких гігантів, як TRX та XRP ? Швидке зростання натякає на можливі зміни в криптовалютному ринку, за якими варто пильно стежити.

DOGEN: Ідеальний мем-токен для справжніх альфа-лідерів

Уявіть собі життя мрії: розкішні авто, солідні гроші та увага найчарівніших жінок. Це стиль життя DOGEN!

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DOGEN ось-ось вибухне! Очікується приріст на 700% ще до завершення передпродажу — і це лише початок. DOGEN готовий до приголомшливих тисячократних прибутків, якими славляться мем-токени цього сезону. Приєднуйтесь зараз і спостерігайте, як інші намагаються вас наздогнати, коли ви вже на вершині!

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DOGEN — новий альфа-токен на блокчейні Solana, який тримається на одному рівні з такими гігантами, як BONK, WIF та Popcat. Усі ці токени вже демонстрували приріст понад 1000% у минулому.

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TRON готується до прориву з наближенням сезону альткоїнів

TRON (TRX) демонструє ознаки можливого зростання. Наразі токен торгується в діапазоні $0.21-$0.26, перебуваючи на рівні підтримки $0.21. Індекс відносної сили (RSI) становить 20.40, що свідчить про перепроданість активу. Це може бути сигналом до майбутнього зростання. Якщо TRX перевищить опір у $0.29, наступною метою стане $0.33, що відповідає приросту близько 25%. За останні шість місяців TRX вже зріс на 66%, що підтверджує його сильний імпульс. З наближенням сезону альткоїнів TRON може продемонструвати значний приріст.

XRP готується до зростання на тлі сезону альткоїнів

XRP торгується в діапазоні $2.27-$2.67, близько до своїх 10-денних та 100-денних середніх значень ($2.48 та $2.41). RSI становить 37.51, а стохастичний осцилятор показує 18.03, що також вказує на перепроданість. За останні шість місяців XRP зріс більш ніж на 321%. Ближчий рівень опору знаходиться на позначці $2.84. Якщо XRP подолає це значення, наступною метою стане $3.24, що дасть приріст приблизно на 20%. З урахуванням очікуваного сезону альткоїнів XRP може показати значне зростання.

На тлі «бичачого» ринку 2024 року DOGEN виділяється як токен для тих, хто прагне до розкоші та успіху. Його рекордна передпродажа і очікуване зростання на 700% роблять його потенційно сильнішим за TRX і XRP, які показують менший короткостроковий потенціал. Ранні учасники отримують ексклюзивні переваги в спільноті лідерів ринку, слідуючи прикладу успішних токенів, таких як BONK і Popcat.

Сайт: DOGEN