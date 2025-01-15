Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 812 670 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 січня 2025, 8:16
Втрати ворога за 14 січня: 1 580 російських окупантів, 13 танків та 107 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 812670 (+1580) осіб,
- танків — 9780 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 20348 (+22) од,
- артилерійських систем — 21975 (+52) од,
- РСЗВ — 1262 (+0) од,
- засоби ППО — 1046 (+2) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22383 (+107),
- крилаті ракети — 3018 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 33995 (+204) од,
- спеціальна техніка — 3696 (+0)
Джерело: Мінфін
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