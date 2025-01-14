До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та подешевшав у продажу на 13 копійок. Євро впало на 2 копійки у продажу.
14 січня 2025, 17:39
Курс валют на вечір 14 січня: долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 14 січня
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Закриття 14 січня
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Зміни
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42,25/42,42
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42,27/42,29
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2/13
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43,41/43,45
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43,41/43,43
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0/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,20−42,95 грн. Євро купують за 43,27 грн, а продають за 44,15 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,88−42,94, євро — 44,00−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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