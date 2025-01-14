Курс валют на вечір 14 січня: долар та євро подешевшали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 2 копійки у купівлі та подешевшав у продажу на 13 копійок. Євро впало на 2 копійки у продажу.

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Валюта Відкриття 14 січня Закриття 14 січня Зміни долар 42,25/42,42 42,27/42,29 2 /13 євро 43,41/43,45 43,41/43,43 0/2

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,20−42,95 грн. Євро купують за 43,27 грн, а продають за 44,15 грн.

В обмінниках долар торгується за 42,88−42,94, євро — 44,00−44,20 грн.

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