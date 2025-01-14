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14 січня 2025, 17:11

У Нацбанку достатньо ресурсів для реакції на сезонне зростання попиту на валюту — НБУ

Офіційний курс гривні в січні до долара продовжував знижуватися, перш за все, через дію сезонних чинників, водночас ослаблення гривні не було стрімким, останніми днями спостерігається поступове збільшення пропозиції валюти, і Національний банк зберігає повний контроль за ситуацією. Про це заявив директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Офіційний курс гривні в січні до долара продовжував знижуватися, перш за все, через дію сезонних чинників, водночас ослаблення гривні не було стрімким, останніми днями спостерігається поступове збільшення пропозиції валюти, і Національний банк зберігає повний контроль за ситуацією.
Фото: НБУ

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«Ситуація в безготівковому сегменті валютного ринку стійка. У Національного банку достатньо інструментів і ресурсів, щоб зберігати стійкість валютного ринку», — сказав він, коментуючи ситуацію на валютному ринку.

Лепушинський нагадав, що обсяг міжнародних резервів НБУ станом на 1 січня 2025 року досяг рекордних показників $43,8 млрд, тоді як на початку повномасштабного вторгнення вони були меншими за $30 млрд.

За його словами, стійкість ринку було добре продемонстровано в грудні 2024 року, коли, незважаючи на значний чистий попит на безготівкову валюту в умовах сезонного зростання бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року, гривня послабшала до долара лише на 1%. До євро курс гривні майже не змінився з огляду на зміцнення долара США щодо євро на світових ринках, додав представник НБУ.

Він зазначив, що також під контролем залишається ситуація в готівковому сегменті валютного ринку.

«Дефіциту валюти та ажіотажного попиту на іноземну валюту не спостерігається. Середньоденний обсяг чистої купівлі готівкової валюти населенням збільшився незначно — до $57 млн у січні 2025 року проти $54 млн у грудні 2024 року», — зазначив директор департаменту.

За його словами, фінансова система має достатню валютну ліквідність, зокрема готівкову, щоб задовольняти попит клієнтів на іноземну валюту: обсяг готівкової валюти в касах банків станом на 10 січня становив близько $1 млрд, що відповідає показникам 2024 року.

«Водночас у січні різниця між готівковим та офіційним курсом трохи збільшилася. Однак, на думку НБУ, таке явище тимчасове в умовах суттєвих можливостей банків задовольняти попит на готівкову валюту за курсом, близьким до офіційного», — заявив Лепушинський.

Курсові коливання

Він наголосив, що Національний банк і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку, а отже, курсові коливання будуть помірними та не загрожуватимуть зламу інфляційного тренду у 2025 році та приведенню інфляції до цілі 5% у наступні роки.

Директор департаменту додав, що важливим завданням НБУ є також збереження привабливості гривневих інструментів для заощаджень. Він зазначив, що наразі ставки за гривневими депозитами та ОВДП перекривають очікувану інфляцію.

«До того ж за підсумками 2024 року вищі відсоткові ставки за відповідними гривневими інструментами компенсували ослаблення курсу гривні до долара США на 10,6% та до євро на 4%. Національний банк і надалі докладатиме зусиль, щоб інструменти для заощаджень у національній валюті залишалися привабливими», — сказав на завершення Лепушинський.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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