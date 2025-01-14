Найбільші мережі АЗС стрімко підвищують ціни на пальне

За тиждень з 6 по 14 січня ціни на всі види пального у найбільших мережає АЗС суттєво зросли. На це вплинуло підвищення акцизів з 1 січня, зростання гуртових цін на пальне та зниження курсу гривні , пише enkorr із посиланням на дані цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Зокрема, оператори АЗС активно переглядали ціни на дизпальне, акциз на який зріс найбільше. Крім того, суттєвіше зростали і європейські котирування порівняно з бензином на тлі здорожчання нафти.

Так, середня роздрібна ціна на дизельне пальне за тиждень зросла на 65 копійок за літр — до 53,77 грн/л, на бензин А-95 — 21 коп. (до 56,07 грн/л), А-95+ — на 16 коп. (до 59,26 грн/л).

При цьому на АЗС мереж VST, «Укр-Петроль», «Олас», «Автотранс» дизпаливо подорожчало одразу на 2−2,30 гривні за літр.

У мережі «Паралель» ціни на цей вид палива зросли на 1−1,50 грн/л, залежно від регіону. Також на 1 гривню і більше здорожчало пальне в мережах BVS, Marshal, «Кворум», «Фактор», «Укрнафта», Ovis, VostokGaz, ZOG, «Катрал», SUNOIL, Green Wave і RLS.

Бензин найбільше подорожчав на АЗК «Олас» — одразу на 1,49 грн, до 54,99 грн/л.