Ринок смартфонів відновився у 2024 році після двох років падіння — дослідження

У 2024 році світові продажі смартфонів зросли на 4% порівняно з 2023 роком, коли вони досягли найнижчого рівня за останнє десятиліття. Про це свідчать дані Counterpoint Research.

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Лідери ринку

У 2024 році компанія Samsung продовжувала лідирувати на ринку завдяки високому попиту на смартфони серії S24 і A-серії. Серія S24, перший телефон, позиціонований як пристрій зі штучним інтелектом, перевершила своїх попередників і була особливо добре сприйнята в Західній Європі та США.

Apple з часткою 18% посіла друге місце. Серія iPhone 16 від Apple була зустрінута неоднозначною реакцією, частково через відсутність Apple Intelligence на момент запуску. Проте Apple продовжувала активно розвиватися на своїх непрофільних ринках, таких як Латинська Америка, Африка та Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

У 2024 році компанія Xiaomi зростала найшвидше серед п’ятірки провідних брендів, чому сприяла реорганізація портфоліо, поштовх до преміум-класу та активна діяльність з розширення.

OPPO опинилася на четвертій позиції зі зниженням порівняно з аналогічним періодом минулого року, але завершила рік із більшою динамікою.

Vivo закриває п’ятірку лідерів. У компанії високі показники продажів в Індії та Китаї.

Зазначається, що Топ-5 залишився таким же, як і у 2023 році, але втратив певну частку через агресивну конкуренцію з боку Huawei, HONOR і Motorola, які найшвидше розвиваються серед усіх топ-10 брендів.

Продажі преміальних смартфонів зростають найшвидше

Продажі преміальних смартфонів, які коштують понад $1 000, зросли найшвидше у 2024 році, оскільки споживачі стали більше витрачати на свої нові смартфони.

Це стало можливим завдяки субсидіям (знижки, оплата частинами) на пристрої в розвинутих країнах та легкому доступу до дешевих кредитів на ринках, що розвиваються.

«У 2025 році ми очікуємо, що зростання доходів буде вищим за зростання кількості продажів, з доходами, що зростуть на 8%, порівняно з 4% зростанням обсягів продажів», — йдеться у повідомленні.

Генеративний ШІ

2024 рік також приніс генеративний штучний інтелект (ШІ) на смартфони — технологію, що має потенціал стати революційною. Хоча смартфони з підтримкою ШІ наразі обмежені преміум-сегментом, очікується, що генеративний штучний інтелект стане стандартом і для середньобюджетних пристроїв.

«До 2028 року ми прогнозуємо, що дев'ять з десяти смартфонів, що коштують понад $250, будуть підтримувати генеративний ШІ», — йдеться у повідомленні Counterpoint Research.