Найбільший банк Італії купив на споті $1 млн у біткоїнах

Intesa Sanpaolo, найбільша банківська група Італії, вперше здійснила спотову купівлю біткоїну. Банк придбав криптовалюту на суму близько $1 млн. Про це пише criptovaluta.it.

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Купівля була здійснена в понеділок, банк придбав 11 біткоїнів, згідно з інформацією Нікколо Бардошіа, керівника відділу торгівлі та інвестицій у цифрові активи банку. Бардошіа розкрив цю інформацію у внутрішньому електронному листі, який пізніше з'явився на онлайн-форумі 4chan. Представник Intesa відмовився коментувати це питання.

У листопаді Bloomberg повідомляв, що криптовалютний відділ Intesa отримав необхідні внутрішні дозволи та налаштував технічні системи, необхідні для спотових покупок криптовалют. У 2023 році банк створив власний відділ торгівлі криптовалютами в рамках свого корпоративного та інвестиційного банківського підрозділу.

До цієї покупки криптовалютна діяльність банку обмежувалася торгівлею опціонами, ф'ючерсами та біржовими фондами.