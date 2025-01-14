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14 січня 2025, 19:30

Чи призведе імпульс AVAX і SUI до їх зростання

AVAX і SUI швидко набирають популярність на фоні поточного бичачого ринку, викликаючи інтерес до їхніх майбутніх перспектив. Трейдери обговорюють потенційні каталізатори для цих криптовалют у 2025 році. Спільнота з нетерпінням очікує прогнозів від провідних трейдерів, щоб зрозуміти, які фактори можуть підштовхнути ці активи до нових висот і розкрити їхній потенціал зростання.

AVAX і SUI швидко набирають популярність на фоні поточного бичачого ринку, викликаючи інтерес до їхніх майбутніх перспектив.

Catzilla несе хаос: мем-коїн для крипто-воїнів

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У світі, де фінансова свобода здається недосяжною, з'явилася нова можливість — Catzilla! Народжений із мем-культури та налаштований на вибухове зростання, цей мем-коїн чекав увесь криптосвіт.

14 стадій. Безмежний потенціал.
Легендарний кот-воїн із запасом життів пропонує 14 шансів придбати потужний токен $CATZILLA до виходу на ринок. Уявіть, як ваш прибуток зростає до 700%, проходячи шлях від 1-ї до 14-ї стадії! Catzilla розвивається разом із прогресом пресейлу, наближаючи вас до фінансової перемоги з кожним кроком.

Але поспішайте — час обмежений, і лише найшвидші та найсміливіші зможуть отримати свою частку нестримної сили Catzilla.

Приєднуйтесь до армії Catzilla, доки вона не знищила всіх конкурентів!

Коти захоплюють лідерство: забудьте про собак — час заробляти на м’яу-грошах

Світ криптовалют роками захоплювався собаками, але тепер настав час котів. MEW і Popcat — останні сенсації, які довели, що собаки можуть привертати увагу, але саме коти приносять прибуток.

  • MEW: увійшов до топ-15 мем-коїнів, зрісши на 103,7% всього за три місяці.

  • Popcat: не просто стрибнув, а злетів, показавши приголомшливе зростання на 157,44%.

Це не просто разові явища. Коти впевнено завойовують своє місце в королівстві мем-коїнів. А якщо ви вважаєте, що MEW і Popcat вражають, зачекайте, поки на сцену вийде Catzilla. Забудьте про гонитву за хвостами — тут починається справжня боротьба.

Місія: зруйнувати ринок і переписати правила.
Catzilla руйнує старі системи, які стримують вас. Час будувати новий світ, де крипто-воїни піднімаються і беруть своє. З кожною стадією пресейлу сили прибутку стають усе потужнішими.

Час минає, і можливість приєднатися до армії Catzilla не триватиме вічно. Прибутки готові вибухнути, і лише сміливці зможуть побачити свій успіх.

Приєднуйтесь зараз і спостерігайте, як Catzilla руйнує ринок і перемагає конкурентів!

AVAX біля підтримки з потенціалом для зростання

Avalanche (AVAX) перебуває на стадії корекції, але демонструє ознаки майбутнього зростання. Його ціна коливається між $33,05 і $42,55, наближаючись до рівня підтримки в $29,54. Попри зниження на 35,35% за останній місяць, є привід для оптимізму: за шість місяців зростання склало 21,76%.

Найближчий рівень опору — $48, що на 15% вище поточного діапазону. Якщо імпульс посилиться, AVAX може досягти $58, що відповідає зростанню приблизно на 50%. Слідкуйте за цим активом, особливо напередодні сезону альткоїнів.

Тихе зростання SUI: потенціал для значного підвищення?

Sui (SUI) торгується в діапазоні від $4,29 до $5,27. За останні шість місяців SUI зріс більш ніж на 420%, демонструючи висхідний тренд. Однак за останній тиждень токен знизився на 13%.

Ключовий рівень опору знаходиться на позначці $5,81. Якщо його буде подолано, SUI може досягти наступного рівня $6,78, що означає зростання на 28% від поточного діапазону. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 47,47, вказуючи на збалансований стан. Слідкуйте за цими рівнями, поки Sui прокладає шлях до нового ралі.

Solana: шлях до бичачого прориву на фоні ринкової стійкості

Solana торгується в діапазоні від $172,62 до $213,70. Монета показала зниження за тиждень і місяць, але одна бичача хвиля може відновити ці втрати. Підтримка знаходиться на рівні $156,83, а опір — на $238,99, що залишає простір для зростання. Подолання опору може підштовхнути ціну до $280,07, що відповідає приросту близько 30%.

Ethena (ENA): потенціал зростання на фоні поточної корекції

Ethena (ENA) торгується в діапазоні від $0,73 до $1,16. RSI складає 41,38, наближаючись до зони перепроданості. Якщо імпульс посилиться, монета може протестувати найближчий рівень опору на $1,43, що дасть приріст більш ніж 60%.

Попри те, що AVAX і SUI мають обмежений короткостроковий потенціал, Catzilla виділяється як головний мем-токен. З прогнозованим 700% ROI під час пресейлу, він об'єднує можливості управління, винагороди та стейкінгу, пропонуючи унікальний досвід для криптоентузіастів.

Джерело: Мінфін
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