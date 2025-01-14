Індекс S&P 500 практично втратив зростання після перемоги Трампа на виборах у США

Американський індекс S&P 500 у ході торгів 13 січня ненадовго впав нижче за рівень, на якому він перебував 5 листопада 2024 року, перед перемогою Дональда Трампа на виборах президента США, пише Bloomberg з посиланням на торгові дані.

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Що відбувається S&P 500

На мінімумі S&P 500 впав до 5773,31 пунктів (-0,92%), потім він трохи відіграв втрати й до закриття торгів становив 5836,22 пунктів (+0,16%). Перед виборами 5 листопада S&P 500 закрився на рівні 5782,76 пункту, а 6 листопада, після того, як Трамп був оголошений переможцем виборів, він підскочив на 2,5%, що стало найкращим результатом за день після виборів, зазначає Bloomberg.

За місяць після виборів S&P 500 виріс на 5,3%, досягнувши 6 грудня історичного максимуму — 6081,38 пункту. Проте з того часу до 13 січня індекс знизився більш ніж на 4%.

Серед причин падіння S&P 500 — погіршення економічних перспектив, побоювання щодо високих оцінок акцій та позиції Федеральної резервної системи США щодо зниження ставок, перераховує Bloomberg.

Ставка ФРС

У 2024 році ФРС тричі знизила ставку, до 4,25−4,5%. мова ще у вересні.

Крім того, інвестори оцінюють можливі наслідки ініціатив, запропонованих Трампом, такі як високі тарифи на імпортні товари та масову депортацію низькооплачуваних нелегальних робітників, додає Bloomberg.

Ринок облігацій

На ринку облігацій на тлі цих побоювань прибутковість 20-річних казначейських облігацій перевищила 5%. Прибутковість 30-річних бондів досягла цього рівня у п'ятницю, 10 січня, а згодом трохи знизилася. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій, чутливих до політики, наближається до 4,8% і вже досягла максимуму з кінця 2023 року, зазначає Bloomberg.

Крім того, зростає волатильність на фондовому ринку: індекс волатильності Cboe (VIX), відомий як «індекс страху» Уолл-стріт, тримається близько 20 пунктів, що, як правило, вказує на тривогу серед трейдерів, зазначає агентство.

Початковий ентузіазм ринку навколо повістки Трампа ослаб за останні тижні, особливо після потрясінь, пов'язаних з ймовірністю шатдауну та ознак розбіжностей усередині Республіканської партії з деяких питань, пише Bloomberg.

Трамп здатний «створити драму» навіть у повсякденній роботі уряду — прямо чи опосередковано, вважає президент Sevens Report Research Том Ессай.

Є ймовірність, що «медовий місяць» для фондового ринку після перемоги Трампа закінчився, і високі очікування стикаються з реальністю, зазначає головний стратег JonesTrading Майкл О'Рурк.

З іншого боку, Уолл-стріт має підстави для оптимізму з приводу другого терміну Трампа, враховуючи, що він зазвичай розглядає фондовий ринок як показник своєї успішності, зазначає Bloomberg.

У випадку з тарифами учасники ринку сподіваються на те, що Трамп використовуватиме їх як засіб переговорів, а не «інструмент безпосередньо», зазначив головний інвестиційний директор Bahnsen Group Девід Бансен у грудні.