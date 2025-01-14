Рейтингове агентство S&P Global Ratings переглянуло прогноз кредитоспроможності компанії Nissan Motor з рівня «стабільний» до «негативного» і підтвердило її рейтинг на рівні BB+, оскільки очікує, що японському автовиробнику буде потрібно більше часу для покращення свого бізнес-показника. Про це пише Reuters.
14 січня 2025, 12:31
S&P знизило прогноз щодо рейтингу Nissan до негативного
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«Негативний прогноз відображає нашу думку про те, що кредитоспроможність компанії продовжуватиме погіршуватися, якщо її прибутковість не покращиться і позитивний вільний грошовий потік не буде забезпечений», — йдеться у заяві S&P.
Nissan збільшив стимулювання продажів, щоб скоригувати високі рівні запасів, які зросли через уповільнення продажу автомобілів у Північній Америці, в основному ринку компанії, зазначило S&P.
Джерело: Мінфін
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