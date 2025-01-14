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14 січня 2025, 12:51

Зменшення вакансій і стабільна конкуренція: як завершився 2024 рік на ринку праці (дослідження)

Різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм — у грудні кількість вакансій зменшилася на 19%. Єдиною категорією, яку не торкнулася ця тенденція, стала «Охорона, безпека», де розміщують вакансії Сили оборони України. Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

Різдвяно-новорічні свята традиційно пригальмували найм — у грудні кількість вакансій зменшилася на 19%.
Фото: depositphotos

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Що відбувається на ринку праці

Кількість кандидатів також скоротилася — на 6%. Завдяки певній синхронності шукачів і роботодавців показник конкуренції лишився на рівні листопада. Тож ті роботодавці, що і далі наймають, не відчули зниження активності кандидатів.

Де побільшало роботи

У грудні роботодавці розмістили на Work.ua 88 864 пропозицій роботи, що на 19% менше за листопад.

Зменшення кількості роботи бачимо в усіх областях і категоріях вакансій, за винятком «Охорона, безпека» (6 760 пропозицій роботи, +1% до листопада).

Як і минулого місяця, маємо приріст вакансій, де компанії готові надавати перевагу ветеранам — 3 194, +9 %.

Конкуренція тримає планку

У грудні на 6% зменшилася кількість кандидатів, що активно шукали роботу. Однак через те, що й вакансій поменшало, показник конкуренції втримався на рівні останніх чотирьох місяців. Тож роботодавці, які продовжили найм у грудні, не відчули значного впливу сезонних чинників.

Як змінився розмір зарплат

Один із небагатьох показників, що зріс в останній місяць 2024 року — це зарплати. У грудні розмір середньої заробітної плати, пропонованої роботодавцями, склав 24 000 (+5% до листопада). Бачимо, що ця зміна значною мірою повʼязана з вакансіями від Сил оборони.

Тенденція проявила себе в усіх областях лідерах, окрім Харківської, де цей показник залишився на позначці 20 000 грн. У решті регіонів маємо такі цифри:

  • 25 250 (+250 грн до листопада) — Київська область;
  • 24 000 (+1 500 грн) — Львівська;
  • 22 500 грн (+500 грн) — Дніпропетровська;
  • 22 000 грн (+500 грн) — Одеська.

Найбільше зросли зарплати в категоріях:

  • «Нерухомість» — 50 000 грн, +14%;
  • «Юриспруденція» — 22 500 грн, +13%;
  • «Управління персоналом, HR» — 27 000 грн, +8%;
  • «Телекомунікації та зв’язок» — 26 920 грн, +6%;
  • «Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 47 500 грн, +6%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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