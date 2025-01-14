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14 січня 2025, 12:03

Bitcoin падає, але ці 5 криптовалют тримають позиції

Поки найвідоміша криптовалюта переживає значне падіння, деякі цифрові монети залишаються стійкими. Незважаючи на затяжний спад ринку, п’ять криптовалют демонструють виключну стабільність. Ця стаття розповідає про ті, які утримують свої позиції, коли інші зазнають втрат.

Поки найвідоміша криптовалюта переживає значне падіння, деякі цифрові монети залишаються стійкими.

Перемога Трампа провокує хаос на крипторинку: мем-коїн $XYZ готовий показати зростання на 99,900%

Перемога Дональда Трампа спричинила тектонічний зсув на крипторинку, створюючи умови для безпрецедентного бичачого ралі. Поки основні монети показують лише незначні двозначні прирости, мем-коїни захоплюють увагу. Серед них — новий лідер $XYZ, готовий підірвати ринок і показати приголомшливе зростання.

$XYZ — неперевершений чемпіон мем-коїнів

Зустрічайте $XYZ — перший мем-коїн для любителів спорту, який прагне до 1000-кратних прибутків. Поєднуючи мем-культуру та азарт змагань, $XYZ готовий підкорити криптовалютний ринок.

Ціна на старті:$0.0001

Поточна ціна:$0.001333 (зростання більше ніж на 1330%)

Цільова ціна:$0.1

Уже у продажу!

$XYZ стрімко набирає обертів на стадії попереднього продажу. Не пропустіть шанс приєднатися до висхідного тренду та перетворити невеликі інвестиції на значні прибутки.

JasmyCoin: Контроль над вашими даними в епоху Інтернету речей

JasmyCoin (JASMY), створений токійською компанією Jasmy Corporation, поєднує технології Інтернету речей (IoT) і блокчейн, дозволяючи користувачам контролювати свої дані. Користувачі можуть безпечно зберігати, керувати та обмінюватися інформацією між пристроями без необхідності централізованих систем.

JasmyCoin пропонує унікальну цінність у світі криптовалют, зосереджуючись на децентралізації даних, що робить його перспективним варіантом для інвестицій в умовах зростаючих проблем із конфіденційністю.

ONDO Finance: Міст між традиційними фінансами та блокчейном

ONDO Finance об'єднує безпеку традиційних фінансів із ефективністю блокчейну. Платформа токенізує реальні активи, роблячи стабільні інвестиції доступними для ширшої аудиторії. Серед їх продуктів — USDY, стейблкоїн, забезпечений казначейськими облігаціями США. Партнерство з такими компаніями, як BlackRock і Coinbase, підкреслює їхню прихильність до якості та надійності.

Kaspa: Найшвидша криптовалюта, що перевертає ринок

Kaspa використовує інноваційний протокол GHOSTDAG, який дозволяє одночасно обробляти кілька блоків, збільшуючи швидкість мережі. Цей підхід забезпечує майже миттєві транзакції та масштабованість, роблячи Kaspa привабливою для тих, хто шукає швидкі та ефективні криптовалюти.

Sei: Революція в трейдингу з блискавичною швидкістю

Sei — це спеціалізований блокчейн для трейдингу, який забезпечує фіналізацію транзакцій лише за 380 мілісекунд. Ставка на швидкість і безпеку робить Sei ідеальним вибором для трейдерів, які шукають високоефективні платформи. Прогнозований ріст на 323% до 2030 року підкреслює його довгостроковий потенціал.

Хоча JASMY, ONDO, KAS і SEI демонструють стійкість, XYZVerse (XYZ) виділяється своєю унікальною концепцією, яка об'єднує спорт і меми. Ставлячи мету зростання на 20,000%, він формує спільноту для нового рівня залученості та прибутковості.

Детальніше про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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