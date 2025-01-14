Масова закупівля SHIB, DOGE і XYZVerse китами

Великий інвестор здійснив значні покупки токенів Shiba Inu , Dogecoin і XYZVerse. Цей раптовий крок привернув увагу ринку, натякаючи на можливе відродження альтернативних криптовалют. Спостерігачі ринку з інтересом стежать за розвитком ситуації, задаючись питанням, чи може це бути початком нової тенденції у світі цифрових активів.

XYZ: Новий важковаговик серед мем-токенів

Фани у захваті! Токен XYZ вийшов на ринг криптовалют, наносячи удари по конкурентах — марним проєктам, схемам фермингу та шахрайським ініціативам. Цей перший у світі спортивний мем-токен легко подолав ведмежий ринок і не збирається зупинятися. Мета — зростання в 75 разів, залишивши позаду таких тріумфаторів 2024 року, як BOME і WIF.

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XYZ створює ідеальний майданчик із нагородженою системою XYZVerse, визнаною найкращим новим мем-проєктом. Унікальна концепція поєднує азарт спортивних ставок і енергію мем-культури. З планами на розважальні dApps XYZ готовий залучити мільйони спортивних фанатів.

Згадайте, як Polymarket досяг торгового обсягу в $1 мільярд під час виборів у США? XYZ націлений на ще більший успіх у світі GameFi, дозволяючи інвесторам скористатися поєднанням мем-токенів, спортивного ажіотажу і масового прийняття криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мем-токенів? 💥

Завдяки зростаючому азарту у сфері ставок, XYZ може стати легендою серед мем-токенів. Зліт BOME на 5000% і зростання WIF на 1000% уже історія, адже XYZ готовий перевершити їх з прогнозованим зростанням на 7400% від поточної ціни до TGE. Інвестуйте зараз, поки XYZ залишається недооціненим, і отримайте шанс на рекордні прибутки!

🥇 Об'єднання спільноти заради перемоги 🥇

XYZVerse стане ключовим гравцем на цьому бичачому ринку, надаючи спільноті можливість керувати екосистемою. Активні учасники отримають токени XYZ у рамках аірдропу. З міцною токеномікою і планами лістингу на великих CEX/DEX платформах XYZ уже готовий до чемпіонського забігу.

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Shiba Inu (SHIB)

Ціна Shiba Inu (SHIB) знизилася на 15,32%за останній тиждень. За місяць падіння становило 28,94%, однак за останні шість місяців монета все ще демонструє зростання на 4,91%. Наразі ціна коливається у діапазоні від $0,00001965до $0,00002402.

Монета наближається до найближчого рівня підтримки на $0,00001777. Якщо підтримка втримується, можливе відновлення до рівня опору $0,00002651. Подолання цього рівня може призвести до подальшого зростання до $0,00003088, що означає значний приріст від поточних значень. Якщо підтримка не втримується, ціна може впасти до $0,00001340.

Технічні індикатори вказують на перепроданість SHIB. RSI знаходиться на рівні 32,87, близько до порогу перепроданості в 30. Стохастик також вкрай низький — 6,82, підтверджуючи перепроданість. Рівень MACD негативний — -0,0000004027, що свідчить про ведмежий імпульс. Проста ковзна середня за 10 днів становить $0,00002060, що нижче 100-денної середньої $0,00002149, вказуючи на короткостроковий низхідний тренд.

Dogecoin (DOGE)

Ціна Dogecoin (DOGE) останнім часом зазнала значних змін. За останній тиждень вона впала на 16,60%, за місяць падіння становило 21,82%. Однак за останні шість місяців DOGE зріс на 155,68%, демонструючи значне довгострокове зростання.

Наразі ціна коливається у діапазоні від $0,30до $0,38. Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $0,43, що на 13% вище за поточну верхню межу. Подолання цього рівня може призвести до наступного опору на рівні $0,52, що означає потенційне зростання на 37%. Знизу найближчий рівень підтримки становить $0,27, а далі $0,18.

Технічні індикатори дають уявлення про можливі рухи DOGE. RSI на рівні 33,49, близько до зони перепроданості, що може сигналізувати про скорий ріст ціни. Стохастик на рівні 9,85, також вказуючи на перепроданість. MACD негативний — -0,005040, що свідчить про ведмежий імпульс. Прості ковзні середні за 10 і 100 днів знаходяться близько одна до одної на рівнях $0,32і $0,33, що вказує на можливу консолідацію ціни.

Хоча SHIB і DOGE демонструють потенціал, XYZVerse (XYZ)виділяється як перший мем-токен із фокусом на спорт. Він об'єднує фанатів, націлений на зростання у 20,000%і пропонує переваги для ранніх інвесторів у рамках екосистеми, керованої спільнотою.

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