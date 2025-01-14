Курс валют на 14 січня: долар у банках втратив 5 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара в покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,20−43,00 грн. Євро купують за 43,25 грн, а продають за 44,15 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,95−43,00, євро — 44,05−44,28 грн.

Міжбанк відкрився в діапазоні 42,25−42,42 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 43,41−43,45 грн/євро.

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