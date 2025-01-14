Зростання курсу долара та цін: Як змінилися споживчі настрої українців

У грудні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 0,4 пункти та становить 71,1 п. Зріс Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища. Про це йдеться у дослідженні Info Sapiens.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився індекс

У грудні 2024 року індекс споживчих настроїв склав 71,1 п., що на 0,4 п. вище за показник листопада.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 51,5 п., що на 1,2 п. нижче за рівень цього показника у листопаді. Складові цього індексу зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища зменшився на 0,2 п. та становить 47,6 п.;

індекс доцільності великих покупок зменшився на 2,2 п. та становить 55,5 п.

Індекс економічних очікувань у грудні зріс на 1,4 п. та складає 84,2 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 84,4 п., що на 3,5 п. вище за рівень цього показника у листопаді;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 0,9 п. та складає 65,2 п.;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зменшився на 0,2 п. порівняно з минулим місяцем та складає 103 п.

У грудні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зріс на 1,9 п. та складає 120,9 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 0,8 п. та складає 189,5 п… Індекс девальваційних очікувань зріс на 1,5 п. та складає 168,5 п.