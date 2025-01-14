Tether перенесе штаб-квартиру в Сальвадор, складність майнінгу біткоїна побила рекорд: що нового

Tether перенесе штаб-квартиру в Сальвадор

Компанія Tether та її підрозділи «завершують усі формальності» для переїзду в Сальвадор після успішного отримання ліцензії постачальника послуг цифрових активів як емітента стейблкоїнів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Рішення ознаменувало крок на шляху Tether до сприяння глобальному прийняттю біткоїна. Воно зміцнює позиції компанії на одному з найбільш передових ринків у світі та сприяє ефективнішій розробці та впровадженню нових рішень у динамічному середовищі, де процвітають інновації», — йдеться у повідомленні.

На думку керівництва, Сальвадор швидко стає світовим центром цифрових активів «завдяки далекоглядній політиці, сприятливому нормативному середовищу і спільноті, що росте та розуміється на біткоїні».

У компанії виділили кілька переваг юрисдикції:

заохочення прийняття біткоїна: орієнтована на першу криптовалюту економіка Сальвадору органічно поєднується з місією Tether щодо розширення прав і можливостей окремих осіб і підприємств;

розширення фокуса на ринках, що розвиваються: переїзд емітента USDT до Сальвадору дає змогу компанії й надалі масштабувати свої зусилля з підтримки фінансової доступності, використовуючи впровадження біткоїна та стейблкоїнів у регіонах із недостатнім рівнем банківського обслуговування;

свобода інновацій: цей крок підвищує гнучкість Tether у дослідженні новаторських рішень у сприятливому нормативному та діловому середовищі.

Після перенесення штаб-квартири Tether планує повною мірою співпрацювати з урядом і місцевим бізнесом.

Індійська криптобіржа Mudrex призупинила виведення криптовалют

Співзасновник і технічний директор індійської криптовалютної біржі Mudrex Аланкар Саксена повідомив, що платформа призупинила можливість виведення криптоактивів до 28 січня 2025 року.

Цей крок повʼязаний з необхідністю вдосконалити систему відповідності стандартам платформи і запобігти зловживанням з боку недобросовісних гравців, пояснили в Mudrex.

Питання щодо Mudrex привернуло значну увагу після того, як криптотрейдер під псевдонімом Vivan Live на платформі Х (колишній Twitter) попередив користувачів сервісу про необхідність термінового виведення коштів.

У відповідь на його повідомлення співзасновник і генеральний директор Mudrex Едул Патель зауважив, що біржа залишається однією з небагатьох компаній, які підтримують виведення криптовалют в Індії.

Пауза в операціях з виведення криптоактивів є тимчасовою з метою забезпечення оновлення інфраструктури, зазначив він. Виведення коштів у індійських рупіях залишаються доступними, підкреслили представники платформи.

Складність майнінгу біткоїна знову встановила історичний максимум

12 січня 2025 року показник складності майнінгу першої криптовалюти оновив історичний максимум на позначці в 110,45 T. З останньої дати зміни він зріс на 0,64%. Про це свідчать дані CloverPool.

Поточний середній хешрейт в мережі біткоїна становить 790,65 EH/s.

У The Block пояснили, що складність майнінгу не вимірюється в конкретних одиницях. Це відносний показник, який показує, наскільки складніше зараз видобувати новий блок у порівнянні з найпростішим періодом в історії. Система автоматично коригує цей параметр кожні 2016 блоків, що відповідає приблизно двом тижням.

Що вища складність майнінгу, тим більше обчислювальної потужності та електроенергії потрібно майнерам для пошуку правильного хешу нового блоку. Збільшення цього показника свідчить про зростання активності майнерів, тоді як його зменшення вказує на спад такої активності.

Зростання складності також наближає дату чергового халвінгу біткоїна, останній з яких відбувся 20 квітня 2024 року. Наступний перерахунок відбудеться орієнтовно 26 січня 2025 року.

Тижневий приплив капіталу в криптопродукти впав до $48 мільйонів

У період з 6 по 10 січня 2025 року приплив коштів в інвестиційні криптопродукти знизився до «скромних» $48 млн. Про це свідчать дані щотижневого звіту CoinShares.

Експерти зазначили, що в першій половині тижня було залучено майже $1 млрд. Проте після публікації нових макроекономічних даних та засідання Федеральної резервної системи США (ФРС), які вказали на зміцнення американської економіки та більш жорстку політику ФРС, відтік склав $940 млн в другій половині тижня.

«Це свідчить про те, що медовий місяць після виборів у США закінчився, і макроекономічні дані знову є ключовим фактором, що визначає ціни на активи», — йдеться в повідомленні.

У продукти на базі біткоїна надійшло $214 млн, а от Ethereum-фонди зіткнулися з відтоком на $256 млн. За словами аналітиків, «це пов’язано з загальним розпродажем у технологічному секторі, а не з якоюсь конкретною проблемою активу».

У решті альткоїнів та рішеннях на базі біткоїна, що дозволяють відкривати шорт-позиції, зафіксували позитивну тенденцію.

Експерти підкреслили, що продукти на базі XRP отримали приплив в розмірі $41 млн, «це в основному обумовлено політичними і правовими факторами». Також вони відзначили позитивну динаміку у Aave, Stellar і Polkadot.

Серед постачальників капітал залучили фонди iShares, Fidelity та Volatility. Всі решта зафіксували відтік.