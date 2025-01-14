Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 330 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 811 090 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
14 січня 2025, 8:15
Втрати ворога за 13 січня: 1 330 російських окупантів, 3 танки та 72 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 811090 (+1330) осіб,
- танків — 9767 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 20326 (+11) од,
- артилерійських систем — 21923 (+47) од,
- РСЗВ — 1262 (+1) од,
- засоби ППО — 1044 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22276 (+72),
- крилаті ракети — 3018 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 33791 (+83) од,
- спеціальна техніка — 3696 (+1)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі