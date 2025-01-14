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14 січня 2025, 9:00

PaySpace Magazine Awards 2024: наближається завершення голосування

Наближається завершення другого етапу премії PaySpace Magazine Awards 2024 — відкритого онлайн-голосування! Не втратьте нагоду підтримати улюблені проєкти, продукти, компанії та обрати найкращих професіоналів у галузі

Наближається завершення другого етапу премії PaySpace Magazine Awards 2024 — відкритого онлайн-голосування!

Цей етап, який стартував 3 грудня 2024 року, незабаром завершиться урочистим оголошенням переможців. Підсумки формуватимуться на основі голосів користувачів, думки редакції та оцінок експертного журі, склад якого розкриють після закінчення голосування.

Щоб проголосувати за свого фаворита, відвідайте сайт Премії та авторизуйтеся. Зверніть увагу: у кожній категорії можна підтримати лише одного номінанта!

  • Нагадаємо, що цього року передбачено 24 номінації:

  • Найкращий партнер бізнесу з прийому платежів

  • Найкращий сервіс для онлайн-платежів

  • Найкращий банк для ФОП

  • Найкращий цифровий банк

  • Найкращий кредитний продукт для бізнесу

  • Найкращий кредитний банківський продукт для фізичних осіб

  • Найкращий банк-еквайєр

  • Найкращий сервіс мікрокредитування

  • Найкращий TechFin-проєкт

  • Найкращий процесинг

  • Найкраще рішення для прийому платежів офлайн

  • Стартап року

  • Найкращий сервіс онлайн-ідентифікації у банках

  • Найкраще фінтех-рішення для благодійності

  • Найкращий криптопроєкт

  • Експерт року

  • Найкращий оператор у сфері міжнародних платежів

  • Найкращий ШІ-проєкт у фінтех

  • Найкращий маркетплейс

  • Найкращий мобільний застосунок у e-commerce і ритейлі

  • Найкращий КСВ проєкт

  • Найкраще SaaS-рішення у фінтех

  • Найкраща програма лояльності

  • Найкращий інфраструктурний провайдер

Долучайтеся до вибору найкращих Fintech-брендів України — віддайте свій голос за улюблені компанії та видатних експертів у премії PaySpace Magazine Awards 2024

Джерело: Мінфін
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