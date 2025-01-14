Зростання для XYZVerse, поки Polygon і Polkadot уповільнюються

Експерт індустрії прогнозує, що XYZVerse може значно зрости в ціні, збільшивши свою вартість на 1 000%. Тим часом популярні криптовалюти, такі як Polygon і Polkadot , демонструють ознаки уповільнення. Чи зможе цей новачок порушити статус-кво і стати ключовим гравцем? У цій статті розглядається потенціал XYZVerse змінити криптовалютний ринок.

XYZVerse: найкращий новий мем-проєкт, який не можна пропустити!

XYZ — це ваш ексклюзивний квиток у спортивно-мемну революцію. Уявіть: це MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть заробити на зростаючому попиті на мем-токени.

Згадайте, як Polymarket досяг $1 млрд обсягу торгів під час президентських виборів у США, а тепер додайте сюди популярність мем-токенів та азарт спортивних ставок. XYZVerse приваблює мільйони спортивних фанатів, готових долучитися до гри, а ваші нагороди можуть злетіти до небес!

І ось ще одна мить слави: XYZVerse офіційно визнано «Найкращим новим мем-проєктом», що підкреслює його величезний потенціал у світі мем-токенів.

Пресейл XYZ — ваш шанс у першому кварталі, щоб долучитися до гри до вибухового зростання! <<<

Мем-токени — беззаперечні чемпіони криптосвіту, і XYZ готовий знищити конкурентів. План пресейлу передбачає значне зростання на 7 900% до моменту виходу токена (TGE). Забудьте про зростання BOME на 5 000% або WIF на 1 000% — XYZ перевершить їх усіх!

З майбутніми лістингами на великих CEX і DEX, перевіреними смартконтрактами та повністю укомплектованою командою XYZ вже випереджає конкурентів.

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Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) останнім часом демонструє змішані результати. За останній тиждень ціна знизилася на 6,14%, а за місяць падіння становило 19,69%. Однак за останні шість місяців DOT зріс на 7,85%. Наразі ціна коливається в діапазоні від $6,78 до $8,29.

Аналіз даних вказує на можливі рухи. Індекс відносної сили (RSI) становить 54,17, що свідчить про нейтральний ринок. Стохастик на рівні 79,02 наближається до зони перекупленості, що може означати корекцію. Рівень MACD позитивний, дорівнює 0,005267, що вказує на можливу висхідну тенденцію.

Якщо ціна зросте, DOT може протестувати найближчий рівень опору на $8,91. Пробій цього рівня може призвести до зростання до $10, що становитиме приблизно 20% зростання. У разі падіння ціна може опуститися до рівня підтримки $5,89, а потім до $4,38, що означає зниження на 35%.

Polygon (POL)

Polygon (POL), раніше MATIC, також демонструє значні коливання. За тиждень ціна знизилася на 4,62%, за місяць падіння становило 20,33%, але за шість місяців зростання склало 21,85%.

RSI на рівні 58,60 вказує на слабку висхідну динаміку. Однак Стохастик на рівні 91,04 вказує на перекупленість і можливу корекцію. Позитивний MACD на рівні 0,0009539 натякає на подальше зростання.

POL торгується в діапазоні $0,46-$0,55. Пробій рівня опору на $0,58 може призвести до зростання до $0,67 (+22%). Якщо ціна опуститься нижче рівня підтримки $0,41, вона може знизитися до $0,33 (-28%).

Попри те, що Polygon і Polkadot стикаються із уповільненням, унікальна платформа XYZVerse, яка об'єднує спорт і меми, з амбітними цілями зростання позиціонує себе як можливий лідер на бичачому ринку 2025 року.

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