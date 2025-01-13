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13 січня 2025, 19:31

Власник Київстару виведе компанію на біржу Nasdaq, але опосередковано

Компанія Veon Ltd., яка є власником Київстар, збирається об'єднатися з американською компанією Cohen Circle для того, щоб вивести акції мобільного оператора на біржу Nasdaq у США. Про це повідомляє пресслужба Київстар.

Компанія Veon Ltd., яка є власником Київстар, збирається об'єднатися з американською компанією Cohen Circle для того, щоб вивести акції мобільного оператора на біржу Nasdaq у США.

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Veon продовжить володіти мажоритарним пакетом акцій цієї компанії, що котуватиметься на фондовій біржі.

Додаткові деталі про обʼєднання бізнесу компанії обіцяють розкрити після підписання остаточної угоди, що має відбутися до другого кварталу 2025 року.

Перед обʼєднанням бізнесу Veon проведе реорганізацію Veon Holdings, що відбудеться до завершення транзакції, зазначив власник «Київстар».

Реорганізацію планують завершити шляхом поділу, в результаті якого Veon Holdings, яка залишиться зареєстрованою в Нідерландах, володітиме лише компанією «Київстар» та її дочірніми компаніями, а також деякими іншими окремими активами та зобовʼязаннями.

Водночас новостворена компанія буде володіти іншими основними операційними дочірніми компаніями та активами Veon.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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veritas69
veritas69
13 січня 2025, 19:48
#
Таке відчуття що хочуть і тут намахати
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