До закриття міжбанку курс долара зріс на 10 копійки у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро зросло на 8 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
13 січня 2025, 17:30
Курс валют на вечір 13 січня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 13 січня
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Закриття 13 січня
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Зміни
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42,23/42,28
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42,33/42,39
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10/11
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43,14/43,18
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43,22/43,27
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8/9
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,20−42,95 грн. Євро купують за 43,33 грн, а продають за 44,20 грн.
В обмінниках долар торгується за 43,00−43,05, євро — 44,00−44,25 грн.
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Джерело: Мінфін
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