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13 січня 2025, 18:11

У Британії створять «зони зростання штучного інтелекту»

Уряд Великої Британії оголосив амбітну стратегію розвитку штучного інтелекту, яка має перетворити країну на світового лідера в цій галузі. План містить створення географічних «Зон зростання ШІ» для прискорення розвитку інфраструктури, а також залучення інвестицій у розмірі £14 млрд ($17 млрд) від приватного сектору, що має створити понад 13 000 нових робочих місць, повідомляє TechCrunch, передає mezha.media.

Уряд Великої Британії оголосив амбітну стратегію розвитку штучного інтелекту, яка має перетворити країну на світового лідера в цій галузі.

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Що відомо

Прем'єр-міністр Кір Стармер назвав цю ініціативу частиною «десятирічного національного оновлення», яка прийде на зміну попереднім попередженням уряду щодо ризиків ШІ.

«Штучний інтелект спричинить неймовірні зміни у нашій країні», — заявив Стармер. «Але індустрія ШІ потребує уряду, який її підтримує, а не сидить склавши руки. У світі жорсткої конкуренції ми не можемо стояти осторонь. Ми повинні діяти швидко, щоб виграти глобальну гонку. Наш план зробить Британію світовим лідером».

План

План передбачає створення «Зон зростання ШІ» у різних регіонах країни. Першою такою зоною стане місто Калхем в Оксфордширі. У цих зонах буде прискорено процес планування для будівництва дата-центрів, дослідницьких хабів та іншої інфраструктури для розвитку ШІ.

Крім того, план передбачає збільшення обчислювальної потужності публічних систем у двадцять разів та будівництво нового суперкомп’ютера. Уряд також створить Національну бібліотеку даних для централізованого зберігання публічних даних та їх використання у розробках ШІ.

Джерело: Мінфін
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