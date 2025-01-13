Шість країн ЄС закликали знизити стелю цін на російську нафту

Шість країн Європейського союзу закликали Єврокомісію знизити граничну ціну на російську нафту, встановлену державами Великої сімки на рівні 60 доларів за барель, стверджуючи, що це зменшить доходи Москви і не викличе ринкового шоку, пише Moscow Times.

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«Заходи, мета яких — доходи москви від експорту нафти, мають ключове значення, оскільки призводять до скорочення найважливішого джерела доходів росії», — йдеться в листі, направленому до виконавчого органу ЄС урядами Данії, Латвії, Литви, Фінляндії, Швеції та Естонії.

«Ми вважаємо, що зараз саме час посилити ефективність наших санкцій, зменшивши граничну ціну G7 на нафту», — йдеться у листі.

Велика сімка встановила цінову стелю $60 за барель для нафти, $100 за барель для нафтопродуктів, що торгуються з премією до Brent, і $45 за барель для нафтопродуктів, ціна яких розраховується з дисконтом до Brent.

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Граничні ціни не змінювалися з моменту початку їхньої дії у грудні 2022 та лютому 2023 року, тоді як котирування російської нафти в середньому залишалися нижчими від цього рівня протягом 2023 та 2024 років.

«Сьогодні світовий ринок нафти більш забезпечений пропозицією, ніж у 2022 році, що знижує ризик того, що нижчий граничний рівень цін спричинить шок пропозиції», — йдеться у листі шести країн-членів ЄС.