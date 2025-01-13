Британський фунт падає на тлі зростання прибутковості держоблігацій та фіскальних побоювань

У понеділок британський фунт продовжив нещодавнє зниження по відношенню до долара і євро , викликане побоюваннями інвесторів з приводу фіскальної стійкості Великобританії, оскільки прибутковість держоблігацій зростала шостий день поспіль. Про це пише investing.com.

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Торги

Стерлінг знецінився на 0,7% по відношенню до долара, досягнувши $1,2103, найнижчого рівня з листопада 2023 року. Пізніше він стабілізувався на рівні 1,2125 дол., знизившись на 0,6%. Відносно євро фунт упав на 0,2% до 84,10 пенсів.

Фунт став центром уваги глобальних валютних трейдерів через вплив зростаючої прибутковості облігацій, що в основному виходить із США, на британські ринки. Це зростання прибутковості пов'язане з побоюваннями щодо збільшення інфляції та зниження ймовірності зниження ставок Федеральною резервною системою.

Сильні дані щодо ринку праці США, опубліковані у п'ятницю, посилили зростання глобальної прибутковості облігацій, що призвело до того, що грошові ринки перестали повністю враховувати зниження ставок ФРС цього року. Хоча більш висока прибутковість часто зміцнює валюту, аналітики у Великій Британії очікують, що уряду, можливо, доведеться скоротити витрати або збільшити податки, щоб дотримуватися своїх фіскальних правил, що може вплинути на майбутнє зростання.

Деталі

У понеділок дохідність 10-річних британських держоблігацій зросла на 4 базисних пункти до 4,879%, трохи нижче за максимум 2008 року в 4,925%, досягнутого минулого тижня. Минулого тижня вона зросла більш ніж на 24 базові пункти, показавши найбільше тижневе зростання за рік. Прибутковість облігацій та ціни мають зворотну залежність. Прибутковість 30-річних облігацій у Великій Британії в понеділок досягла найвищого рівня за 27 років, склавши 5,472%.

Цього тижня увага також, ймовірно, буде зосереджена на даних щодо інфляції у Великій Британії, які будуть опубліковані в середу та можуть вплинути на грошово-кредитну політику Банку Англії у найближчій перспективі. Очікується, що споживчі ціни зросли на 2,6% у річному обчисленні у грудні, що відповідає показнику листопада, тоді як базовий індекс споживчих цін, як очікується, знизився до 3,4% із 3,5%.

Ф'ючерсні ринки нині враховують близько 16 базисних пунктів пом'якшення на лютневому засіданні Банку Англії, що передбачає приблизно 65% ймовірність зниження ставки на чверть пункту.