Продажі Porsche в Китаї впали торік майже на 28%

Німецький виробник спортивних автомобілів Porsche AG повідомив про падіння продажів у Китаї на 28% у 2024 році, оскільки стійка слабкість найбільшого автомобільного ринку світу вдарила по німецьких автовиробниках. Про це пише Reuters.

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У 2024 році Porsche, мажоритарним акціонером якої є Volkswagen, продала в Китаї 56 887 автомобілів у порівнянні з 79 283 у 2023 році.

Це падіння вплинуло на глобальні продажі, які знизилися на 3% до 310 718 автомобілів порівняно з 2023 роком. Це сталося, попри зростання на інших ринках, в тому числі на 11% в Німеччині.

Китайські споживачі дедалі неохочіше витрачають гроші на предмети розкоші на тлі уповільнення економічного зростання, спричиненого кризою на ринку нерухомості в країні.

У жовтні Porsche заявив, що скоротить свою дилерську мережу в Китаї, що відображає постійний слабкий попит.

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