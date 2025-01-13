Кенія готується легалізувати криптовалюти

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Що відомо

Рішення Кенії є значним зрушенням у політиці порівняно з попередніми попередженнями про криптоіндустрію.

Міністр фінансів Кенії Джон Мбаді заявив, що країна готує законодавство про легалізацію криптовалют, що суперечить попереднім попередженням уряду щодо галузі.

«Поява та зростання віртуальних активів та постачальників послуг віртуальних активів призвели до появи інновацій у місцевій та міжнародній фінансовій системі з динамічними можливостями та викликами», — сказав Мбаді, згідно з місцевим новинним виданням The Standard.

Нагадаємо

Кенія історично дотримувалася обережного ставлення до криптовалютної індустрії.

У грудні 2015 року центральний банк країни опублікував публічне повідомлення, яке попереджає про використання криптовалюту, в якому йшлося, що ці активи не є законним платіжним засобом у країні і жодна організація не має ліцензії на надання послуг з переказу грошей з використанням криптовалюти в Кенії.