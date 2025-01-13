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13 січня 2025, 14:34

Україна залучатиме іноземні компанії до модернізації озброєння

Іноземні компанії зможуть залучатися до модернізації військової техніки для Сил оборони України, повідомляє Міноборони.

Іноземні компанії зможуть залучатися до модернізації військової техніки для Сил оборони України, повідомляє Міноборони.
Фото: depositphotos

Що відомо

Рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Очікується, що модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій.

Документ вносить зміни до Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції. Оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель і встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

«Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг. Особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів», — сказав заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

У постанові детально прописано:

  • порядок передачі техніки для модернізації;
  • вимоги до підтримання її справності;
  • питання навчання персоналу та контролю якості.

Також врегульовано розподіл прав інтелектуальної власності та порядок передачі створеної науково-технічної продукції.

«Нововведення дозволять забезпечити потреби в розробці нових зразків та модернізації існуючого озброєння, військової та спеціальної техніки. Це сприятиме посиленню обороноздатності України в умовах протидії російській агресії», — зазначив начальник Державного науково-дослідного інституту авіації полковник Владислав Шостак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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