Акціонери Meta пропонують компанії інвестувати у біткоїн

Раді директорів Meta запропонували спрямувати частину з $72 млрд резервів на закупівлю біткоїнів для захисту від знецінення долара . Про це пише інвестор Тім Коцман в X.

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Він показав документ, який підтверджує те, що таку пропозицію від імені своєї родини подав Ітан Пек, який володіє акціями компанії та є співробітником Національного центру досліджень публічної політики США.

Автор ідеї пояснив, що через інфляцію готівкові активи можуть втратити 28% вартості.

У пропозиції згадано позитивні коментарі про біткоїн від Марка Цукерберга та Марка Андреессена, співзасновника a16z.

У пропозиції також згадується зростаючий інтерес до криптовалюти з боку інституційних інвесторів, зокрема успіх BTC-ETF від BlackRock.

Така ініціатива є частиною ширшої кампанії вашингтонського аналітичного центру, який раніше вже звертався з подібними пропозиціями до Microsoft та Amazon. Зокрема, Amazon запропонували вкласти 5% своїх активів у BTC як засіб захисту від інфляції. А питання про біткоїн-інвестиції Microsoft стало одним з ключових на щорічних зборах компанії 10 грудня. Втім, акціонери не підтримали ідею.