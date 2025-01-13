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13 січня 2025, 13:39

Китайські акції зростуть на 20% у 2025 році: прогноз Goldman Sachs

Стратеги Goldman Sachs залишаються оптимістами щодо китайських акцій, попри падіння, прогнозуючи, що індекси піднімуться приблизно на 20% до кінця року, пише Bloomberg.

Стратеги Goldman Sachs залишаються оптимістами щодо китайських акцій, попри падіння, прогнозуючи, що індекси піднімуться приблизно на 20% до кінця року, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниЩо відомоУ своїй записці стратеги на чолі з Кінгером Лау зберігають «перевагу» по китайських акціях, оскільки співвідношення ризику та прибутковості, як і раніше, сприятливе.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Що відомо

У своїй записці стратеги на чолі з Кінгером Лау зберігають «перевагу» по китайських акціях, оскільки співвідношення ризику та прибутковості, як і раніше, сприятливе.

«Очікування та ліквідність можуть почати покращуватися наприкінці першого кварталу 2025 року завдяки більшій ясності у тарифах та політиці», — написали вони.

Брокер залишається при своїй думці, попри те, що такий же оптимістичний прогноз, зроблений у листопаді, все більше суперечить останнім змінам на ринку. Минулого тижня індекс MSCI China обвалився в зону ведмежого ринку, а індекс CSI 300 втратив понад 5% за перші сім торгових сесій 2025 року, що стало найгіршим показником з 2016 року.

Деталі

Goldman рекомендує інвесторам купувати інструменти, які виграють від послаблення юаня, а також відбирати технологічні та інфраструктурні акції. Стратеги також підтримують перевагу в акціях онлайн-рітейлерів, медіакомпаній та охороні здоров'я, одночасно підвищивши до переваг споживчі сервіси.

Джерело: Мінфін
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