AVAX стикається з тиском, великі інвестори дивляться на Catzilla

Великі інвестори змінюють фокус у криптопросторі, створюючи ажіотаж навколо нового гравця. У той час як ринок демонструє зростання, увага звертається на Catzilla, яка пропонує як низький поріг входу, так і значний потенціал зростання. Тим часом Avalanche стикається із викликами на тлі цих динамічних змін. Індустрія пильно стежить за розвитком подій.

Catzilla приносить хаос: мем-монета для криптовалютних воїнів

У світі, де фінансова свобода здається недосяжною, з'являється нова можливість — Catzilla! Народжена з бурхливої культури мемів і налаштована на вибухове зростання, ця монета — саме те, на що чекали інвестори.

14 етапів. Безмежний потенціал.

Легендарний кіт-воїн із кількома життями, Catzilla пропонує 14 можливостей придбати потужний токен $CATZILLA до його виходу на ринок. Уявіть, як ваш портфель зростає з етапу 1 до етапу 14, збільшуючи прибуток до 700%! Catzilla розвивається у міру просування передпродажу, наближаючи вас до фінансової перемоги з кожним кроком.

Але пам’ятайте, воїни: час спливає, і тільки найшвидші й найсміливіші зможуть отримати свою частку неймовірної потужності Catzilla.

Заберіть свою частку, поки Catzilla не розчавила конкурентів!

Коти захоплюють ринок: забудьте собак — усе про «мяу-гроші»

Криптосвіт роками сходив з розуму по собаках, але тепер настав час котів заявити про свої права. MEW та Popcat — останні котячі сенсації, які доводять, що собаки можуть привертати увагу, але коти приносять прибуток.

MEW: за три місяці увірвався до топ-15 мем-монет, збільшившись на 103,7%.

Popcat: взлетів із приголомшливим зростанням у 157,44%.

Ці успіхи не випадкові. Коти виходять на полювання, щоб зайняти своє місце у царстві мем-монет. А якщо ви думаєте, що MEW та Popcat вражають, зачекайте, поки на сцену не вийде Catzilla. Забудьте про гонитву — справжні дії починаються тут.

Місія: зруйнувати ринок. Переписати правила.

Catzilla тут, щоб знищити старі системи, які стримують вас. Настав час побудувати новий світ, де ви, воїни криптопростору, підніметеся і заберете те, що належить вам. З кожним етапом передпродажу сили прибутку стають дедалі потужнішими.

Час спливає, і можливість приєднатися до армії Catzilla не триватиме вічно. Прибутки готові до вибуху, і лише ті, хто достатньо сміливий, щоб скористатися цим моментом, побачать свої доходи на рівні супергероя з аніме.

Приєднуйтесь зараз, дивіться, як Catzilla руйнує ринок, і принесіть хаос конкурентам!

Avalanche (AVAX): на порозі прориву попри нещодавні падіння

Avalanche торгується в діапазоні $37,56-$45,90. Рівень опору знаходиться на позначці $48,71, але сильна підтримка розташована на $32,03. За останній тиждень AVAX впав на 7,18%, а за місяць — на 18,33%. Однак зростання більш ніж на 40% за останні шість місяців показує його потенціал. Зараз AVAX знаходиться трохи нижче своєї 100-денної ковзної середньої, що вказує на можливість зростання. При рівні RSI 41,06 монета поки не перебуває в зоні перекупленості. Якщо на ринку розпочнеться бичачий тренд, AVAX може пробити рівень $48,71 і досягти $57,05, забезпечивши значний приріст. Незважаючи на поточну повільну динаміку, ознаки вказують на можливий прорив, як тільки ринкові умови покращаться.

Висновок

В умовах поточного бичачого тренду монети, такі як AVAX, можуть показати менший короткостроковий потенціал. Тим часом Catzilla виділяється як справжня мем-монета-герой, яка прагне принести фінансову свободу всім. З вражаючим потенціалом ROI у 700% на етапі передпродажу, потрійною утилітарністю та місією об'єднати криптоентузіастів, Catzilla запрошує всіх до участі у боротьбі проти криптовалютних «лиходіїв».

Сайт: Catzilla ($CATZILLA)