Goldman Sachs підвищив свої прогнози щодо долара: 5% зростання цього року

Goldman Sachs підвищив свої прогнози щодо долара, пославшись на стійку економіку США та можливі вищі тарифи, які можуть уповільнити монетарне пом'якшення, пише Bloomberg.

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«Ми очікуємо, що долар зросте приблизно на 5% протягом цього року на тлі введення нових тарифів і переваги США», — написали стратеги.

Це було друге підвищення прогнозу щодо долара від Goldman за останні два місяці, засноване на стійкому зростанні економіки США та запланованих тарифах Дональда Трампа, які можуть розпалити інфляцію та зірвати заходи ФРС щодо пом'якшення.

Оптимізм щодо долара, мабуть, отримує більше підтримки після опублікування вражаючого звіту із зайнятості в п'ятницю, який посилив впевненість у стійкості ринку праці та покращив прогнози щодо курсу USD проти таких валют, як євро та австралійський долар.

Банк Уолл-стріт тепер очікує, що євро впаде нижче паритету до 0.97 проти долара за шість місяців — рівень, який востаннє подолано 2022 року. Попередній прогноз складав 1.05.