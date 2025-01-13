У понеділок на готівковому ринку курс долара в покупці додав 10 копійок, а у продажу 5 копійок. Євро подешевшало на 15 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
13 січня 2025, 10:40
Курс валют на 13 січня: долар у банках подорожчав на 10 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та подешевшав на 5 копійок у продажу. Євро втратило 15 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,30−43,00 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,25 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,95−43,00, євро — 44,05−44,36 грн.
Міжбанк відкрився в діапазоні 42,23−42,28 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 43,14−43,18 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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