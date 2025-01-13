Борги українців зростають. Найбільше заборгували за несплату штрафів ПДР

Понад 360 тисяч нових боргів накопичили українці з травня 2024 року за даними Єдиного реєстру боржників. Загалом за 2024 рік ЄРБ поповнився на 712 453 записів. У топі — штрафи за порушення ПДР, стягнення за адміністративні правопорушення та на користь держбюджету. Загалом наразі в Реєстрі боржників майже 9 млн записів. Про це повідомляє Опендатабот.

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Зростання заборгованості

8,8 млн боргів наразі зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників. З травня боргів побільшало на 360 тисяч.

Загалом від початку повномасштабної війни реєстр виріс на майже 2 млн заборгованостей.

Найбільше записів у Реєстрі боржників стосуються штрафів за порушення правил ПДР — 1,8 млн або 21% від загальної кількості. Ще 20% — це стягнення за адміністративні правопорушення — 1,7 млн.

Стягнення на користь державного бюджету наразі склали 1,6 млн або 18,5% від загальної кількості боргів. Замикають четвірку борги по комунальним платежам — 727 тисяч або 8%. Ще понад 21% боргів неможливо віднести до якоїсь певної вищезгаданої категорії.

Водночас на 24% побільшало стягнень майна за виконавчим документом — до 15,6 тисяч. Також майже на 17% зросла кількість конфіскацій у кримінальних справах, окрім корупційних — 11,8 тисяч.