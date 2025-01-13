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13 січня 2025, 9:10

В Україні назвали найбільші регіональні ринки нових авто за 2024 рік

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області, повідомляє Укравтопром.

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області, повідомляє Укравтопром.►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСкільки купили авто за рікВпродовж року кияни придбали — 25 тис.
Фото: renault-obolon.kyiv.ua

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки купили авто за рік

  • Впродовж року кияни придбали — 25 тис. нових легкових авто.
  • На Київщині було зареєстровано — 5831 новий авто.
  • Мешканці Дніпропетровщини купили — 5232 од.
  • В Одеській обл. — 3618 од.
  • На Львівщині — 3613 од.

Які моделі популярні

На ринках Києва, Дніпропетровської обл. та Одещини бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.

На Київщині та у Львівській обл. найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.

Ринок авто секонд-хенду

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків минулого року продемонстрували:

  • Львівська обл. — 26930 од.;
  • м.Київ — 19374 од.;
  • Київська обл. — 14756 од.;
  • Вінницька обл. — 13416 од.;
  • Дніпропетровська обл. — 12888 од.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Львівщини, Київської та Вінницької областей був VW Golf.

У столиці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y.

А на Дніпропетровщині першість віддали Renault Megane.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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