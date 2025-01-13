За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області, повідомляє Укравтопром.
13 січня 2025, 9:10
В Україні назвали найбільші регіональні ринки нових авто за 2024 рік
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Скільки купили авто за рік
- Впродовж року кияни придбали — 25 тис. нових легкових авто.
- На Київщині було зареєстровано — 5831 новий авто.
- Мешканці Дніпропетровщини купили — 5232 од.
- В Одеській обл. — 3618 од.
- На Львівщині — 3613 од.
Які моделі популярні
На ринках Києва, Дніпропетровської обл. та Одещини бестселером року став компактний кросовер Renault Duster.
На Київщині та у Львівській обл. найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.
Ринок авто секонд-хенду
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків минулого року продемонстрували:
- Львівська обл. — 26930 од.;
- м.Київ — 19374 од.;
- Київська обл. — 14756 од.;
- Вінницька обл. — 13416 од.;
- Дніпропетровська обл. — 12888 од.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Львівщини, Київської та Вінницької областей був VW Golf.
У столиці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y.
А на Дніпропетровщині першість віддали Renault Megane.
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Джерело: Мінфін
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