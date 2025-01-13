Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 510 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 809 760 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 січня 2025, 8:16
Втрати ворога за 12 січня: 1 510 російських окупантів, 8 танків та 183 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 809760 (+1510) осіб,
- танків — 9764 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 20315 (+26) од,
- артилерійських систем — 21876 (+37) од,
- РСЗВ — 1261 (+1) од,
- засоби ППО — 1044 (+2) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22204 (+183),
- крилаті ракети — 3018 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 33708 (+110) од,
- спеціальна техніка — 3695 (+1)
Джерело: Мінфін
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