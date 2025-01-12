У росії збанкрутувала одна з найбільших державних IT-компаній

Одна з ключових російських державних IT-компаній, яка за останні 10 років отримала мільярди рублів із бюджету рф на найбільші проєкти цифровізації економіки, стала банкрутом. Про це повідомляє The Moscow Times.

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Зазначається, що із заявою до суду про власну фінансову неспроможність звернулося ТОВ «Національний центр інформатизації» (НЦІ) — дочірня структура держкорпорації «Ростех», яка набула статусу «єдиного центру компетенцій у галузі цифрових технологій».

Компанія, яка займалася IT-обслуговуванням чемпіонату світу з футболу 2018 року в росії, розвивала та підтримувала різні російські державні інформаційні системи, обслуговувала IT-системи Пенсійного фонду, а також розробляла програмне забезпечення для «Пошти росії», «Росатома» та системи «Безпечне місто» з десятками тисяч камер для стеження за громадянами, зіткнулася з фінансовими проблемами у 2023 році.

Міністерство з надзвичайних ситуацій росії, яке замовили у НЦІ проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за системою «Безпечне місто» відмовилося приймати п'ятий етап робіт і звернулося до Слідчого комітету, звинувативши компанію в шахрайстві на 670 млн рублів ($6,6 млн).

Сплачувати контракт відомство також відмовилося.

У повідомленні про майбутнє банкрутство на сайті Федресурсу Р Ф як кредитори НЦІ названі ТОВ «Цифрові медичні сервіси» («дочка» державного «Ростелекому»), а також «Ер-Телеком Холдинг».

Судове засідання щодо банкрутства НЦІ призначено на 22 січня 2025 року.