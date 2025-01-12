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12 січня 2025, 11:26

Prada розглядає можливість придбання Versace

Італійська Prada є серед потенційних покупців модного бренду Versace, який виставила на продаж її материнська компанія Capri Holdings. Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Італійська Prada є серед потенційних покупців модного бренду Versace, яку виставила на продаж її материнська компанія Capri Holdings.
Фото: wikipedia.org

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Зазначається, що компанія Capri зазнає труднощів через падіння продажів у глобальному секторі розкоші, обсяг якого становить $400 млрд. Довіра в цьому сегменті похитнулася через скорочення витрат заможних китайців та завершення тривалого періоду буму продажів.

У листопаді компанія Tapestry, яка володіє брендом Coach, відмовилася від угоди на $8,5 млрд щодо купівлі Capri, якій також належать бренди Michael Kors і Jimmy Choo.

Після того, як ця угода зі створення американського конгломерату класу люкс провалилася, керівництво Capri не виключало можливості потенційного продажу своїх брендів.

Capri найняла Barclays для аналізу стратегічних варіантів, включаючи продаж своїх брендів Versace і Jimmy Choo, повідомили Reuters двоє людей, які безпосередньо знайомі з цим питанням.

Одне джерело сказало, що вся група Capri Holdings також може бути виставлена ​​на продаж.

За оцінкою аналітиків Bernstein, вартість Versace становить від $1,75 млрд до $2,19 млрд, без урахування боргів.

Versace принесла п’яту частину доходу Capri у фінансовому році до 30 березня 2024 року. Дохід Versace впав до $1,03 млрд з $1,1 млрд роком раніше, а операційна маржа знизилася до 2,4% з 13,7%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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