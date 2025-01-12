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12 січня 2025, 10:30

Американські компанії у 2023 році сплатили росії понад $1 мільярд податків на тлі війни в Україні

Американські фірми, які залишилися працювати в росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, сплатили у 2023 році Кремлю $1,2 млрд податків на прибуток. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на дані коаліції громадських організацій B4Ukraine («Бізнес для України») та Інституту Київської школи економіки (KSE).

Американські фірми, які залишилися працювати в росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну, сплатили у 2023 році Кремлю $1,2 млрд податків на прибуток.
Фото: pixabay.com

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Цей податковий внесок робить США найбільшим платником іноземних податків у росії.

Після 24 лютого 2022 року, компанії з усього світу залишили ринок рф, однак багато хто залишився.

За даними дослідження Інституту лідерства керівників Єльської школи менеджменту (CELI), 123 великі американські компанії продовжують вести бізнес з росією. Інститут Київської школи економіки (KSE), який також враховує середні та малі фірми, вважає, що в росії залишилося близько 328 американських компаній.

Хто найбільше сплатив податків у рф

Згідно з новим дослідженням, 10 компаній, які сплатили росії найбільше податків на прибуток у 2023 році:

  • тютюнова компанія Philip Morris International ($220 млн),
  • корпорація з виробництва напоїв PepsiCo ($135 млн),
  • кондитерська компанія Mars ($99 млн),
  • виробник товарів для здоров'я та гігієни Procter & Gamble ($67 млн),
  • кондитерська компанія Mondelez ($62 млн),
  • інвестиційний банк Citigroup ($53 млн),
  • сільськогосподарська компанія Cargill ($50 млн),
  • фармацевтична компанія Johnson & Johnson ($42 млн),
  • незалежний виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Hellenic ($34 млн),
  • нафтосервісна компанія Weatherford ($32 млн).

Philip Morris International (PMI) заявила, що призупинила заплановані інвестиції та скоротила свої виробничі операції в росії, коли почалася війна. Але в лютому 2023 року генеральний директор компанії Яцек Олзак заявив Financial Times, що він не бажає продавати бізнес на умовах Кремля через фінансовий удар, який це спричинить за собою.

Mondelez залишився в росії, стверджуючи, що інвесторів «морально не хвилює», чи компанії продовжуватимуть там вести бізнес.

Coca-Cola припинила продаж своїх напоїв у росію, але регіональна компанія Coca-Cola Hellenic продає продукт під назвою «Добрый Cola» через Multon Partners. Coca-Cola володіє 21% акцій Coca-Cola Hellenic.

Тим часом PepsiCo, Mars, Procter & Gamble (P&G), Cargill і Weatherford скоротили свій бізнес, але продовжили виробляти товари та здійснювати операції, які, за їхніми словами, вважають необхідними.

У вересні 2024 року Citigroup оголосила про згортання діяльності в росії.

«Ми активно припиняємо майже весь наш інституційний банківський бізнес у росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти юридичних і регулятивних зобов’язань. Ми продовжуємо закриття нашого російського банківського бізнесу для споживачів», — сказав представник Citigroup.

Доктор Майкл Макфол, науковець Стенфордського університету, який також працював в адміністрації Обами, зокрема в Раді національної безпеки та був послом США у рф, назвав ці американські компанії «ганебними».

«Це абсолютно ганебно, що американські компанії вирішили залишитися в росії та субсидувати варварську війну путіна в Україні. Сподіваюся, акціонери цих компаній активніше переосмислять фінансування вбивства мирного населення України. Ще не пізно зробити правильні речі», — сказав він.

За даними B4Ukraine, деякі з податкових відрахувань компаній до росії перекривають їхні гуманітарні пожертви Україні.

Philip Morris пообіцяла виділити Україні в $10 млн, тоді як у 2023 році сплатила рф $220 млн у вигляді податків на прибуток.

Mars надала Україні $22,5 млн, проте заплатила в чотири рази більше податків у росії.

Не американськими компаніями єдиними

Окрім США, другим за величиною платником податку на прибуток Кремлю у 2023 році була Німеччина, її компанії заплатили росії $693 млн податку.

На третьому місці опинилася Австрія, де фірми сплатили режиму путіна $579 млн податку на прибуток.

Російський уряд стягує з компаній, які залишають країну, 15-відсотковий податок «на виїзд» і змушує їх продавати свої активи з 50-відсотковою знижкою. За три місяці - з січня по березень 2024 року — податок «на виїзд» приніс Кремлю $385 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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