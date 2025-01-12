Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 750 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 808 250 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 січня 2025, 9:02
Втрати ворога за 11 січня: 1 750 російських окупантів, 5 танків, 1 ракета та 63 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 808250 (+1750) осіб,
- танків — 9756 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 20289 (+18) од,
- артилерійських систем — 21839 (+22) од,
- РСЗВ — 1260 (+0) од,
- засоби ППО — 1042 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 22021 (+63),
- крилаті ракети — 3018 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 33598 (+64) од,
- спеціальна техніка — 3694 (+2).
Джерело: Мінфін
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