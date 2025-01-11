Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 570 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 806 500 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 січня 2025, 9:01
Втрати ворога за 10 січня: 1 570 російських окупантів, 10 танків та 74 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 806500 (+1570) осіб,
- танків — 9751 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 20271 (+18) од,
- артилерійських систем — 21817 (+28) од,
- РСЗВ — 1260 (+0) од,
- засоби ППО — 1042 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21958 (+74),
- крилаті ракети — 3017 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 33534 (+61) од,
- спеціальна техніка — 3692 (+3).
Джерело: Мінфін
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