До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро впало на 34 копійки у купівлі та на 32 копійки у продажу.
10 січня 2025, 17:24
Курс валют на вечір 10 січня: євро та долар подешевшали на міжбанку
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Відкриття 10 січня
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Закриття 10 січня
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Зміни
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42,37/42,40
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42,23/42,28
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14/12
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43,64/43,66
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43,30/43,34
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34/32
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,20−42,95 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,38 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,95−43,05, євро — 44,20−44,45 грн.
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Джерело: Мінфін
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